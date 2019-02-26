Искусственный интеллект растратил миллиарды российского «Сбербанка»

Российский Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей. Об этом рассказал глава банка Герман Греф во время своего выступления на «Уроке цифры» в частной школе в Москве, сообщает РБК.

«Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям», — рассказал Греф, отвечая на вопрос о рисках внедрения этой технологии.

«В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей», — признал он.

После выявления таких ошибок работа искусственного интеллекта совершенствуется, продолжил Греф. «Мы учились на каждой ошибке, вставляли всевозможные фильтры за тем, чтобы калибровать, верифицировать или валидировать систему искусственного интеллекта», — заверил он.