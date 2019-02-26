Бывшая жена Фирташа хочет отсудить у олигарха 5 миллиардов евро

Бывшая жена и пасынок олигарха Дмитрия Фирташа собираются подать на него исковое заявление о нанесении убытков почти 5 миллиардов евро в прокуратуру Вены. Об этом сообщили источники «Австрийского агентства прессы», пишет Die Presse.
В частности, бывшая жена собирается написать заявление об отмывании денег Фирташа в Центральную прокуратуру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Вене.
Заявление также будет касаться близкого доверенного Фирташа, который «занимает высокую политическую должность в Украине».
«Бывшая жена Фирташа и его сын обвиняют подозреваемых в том, что они незаконно вывели средства из основной компании и перечислили их в оффшорные компании в начале 2000-х годов», — говорится в сообщении СМИ.
Отмечается, что причиной вывода средств стал предстоящий развод пары.
В дальнейшем, по словам источника, подозреваемые пытались «урегулировать» решения споров с экс-женой с помощью запугиваний.
«Вероятный ущерб в исковом заявлении должен составить около 5 миллиардов евро», — отметили в издании.
Напомним, что Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.
США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюста США и не отдал олигарха.
Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.
Таким образом в суде могут обжаловать решение о запрете экстрадиции Фирташа в США.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016