Бывшая жена Фирташа хочет отсудить у олигарха 5 миллиардов евро

Бывшая жена и пасынок олигарха Дмитрия Фирташа собираются подать на него исковое заявление о нанесении убытков почти 5 миллиардов евро в прокуратуру Вены. Об этом сообщили источники «Австрийского агентства прессы», пишет Die Presse.

В частности, бывшая жена собирается написать заявление об отмывании денег Фирташа в Центральную прокуратуру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Вене.

Заявление также будет касаться близкого доверенного Фирташа, который «занимает высокую политическую должность в Украине».

«Бывшая жена Фирташа и его сын обвиняют подозреваемых в том, что они незаконно вывели средства из основной компании и перечислили их в оффшорные компании в начале 2000-х годов», — говорится в сообщении СМИ.

Отмечается, что причиной вывода средств стал предстоящий развод пары.

В дальнейшем, по словам источника, подозреваемые пытались «урегулировать» решения споров с экс-женой с помощью запугиваний.

«Вероятный ущерб в исковом заявлении должен составить около 5 миллиардов евро», — отметили в издании.

Напомним, что Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюста США и не отдал олигарха.

Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.

Таким образом в суде могут обжаловать решение о запрете экстрадиции Фирташа в США.