Войти
Порошенко подписал закон о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах
официально
Порошенко подписал закон о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах
Волкер снова потребовал от РФ освободить украинских моряков
позиция
Волкер снова потребовал от РФ освободить украинских моряков

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Бывшая жена Фирташа хочет отсудить у олигарха 5 миллиардов евро

1141
Бывшая жена Фирташа хочет отсудить у олигарха 5 миллиардов евро

Бывшая жена и пасынок олигарха Дмитрия Фирташа собираются подать на него исковое заявление о нанесении убытков почти 5 миллиардов евро в прокуратуру Вены. Об этом сообщили источники «Австрийского агентства прессы», пишет Die Presse.

В частности, бывшая жена собирается написать заявление об отмывании денег Фирташа в Центральную прокуратуру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Вене.

Заявление также будет касаться близкого доверенного Фирташа, который «занимает высокую политическую должность в Украине».

«Бывшая жена Фирташа и его сын обвиняют подозреваемых в том, что они незаконно вывели средства из основной компании и перечислили их в оффшорные компании в начале 2000-х годов», — говорится в сообщении СМИ.

Отмечается, что причиной вывода средств стал предстоящий развод пары.

В дальнейшем, по словам источника, подозреваемые пытались «урегулировать» решения споров с экс-женой с помощью запугиваний.

«Вероятный ущерб в исковом заявлении должен составить около 5 миллиардов евро», — отметили в издании.

Напомним, что Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюста США и не отдал олигарха.

Читайте также: 10 главных рисков для мировой экономики в 2019 году: версия The Economist

Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.

Таким образом в суде могут обжаловать решение о запрете экстрадиции Фирташа в США.

Дмитрий Фирташ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 26 февраля 2019
Понедельник, 25 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Пенсионная мобилизация Петра Порошенко

В технологическом XXI веке, в 2019 году, после пяти лет самых «крутых» реформ, мы тупо так и задешево покупаем... пенсионеров. Чтобы проголосовали. Нет, не так. Сначала опускаем их максимально в самую беспросветную нищету, делаем беззащитными и униженными, ставим их на колени своей «эффективной» социальной политикой и крутыми менеджерами из Пенсионного фонда, выжимаем из них слезы унижения платежками, а потом садимся так под телекамеры и бюджетными деньгами суём копейку. Спасли однако. Неслыханно облагодетельствовали. Но с обязательным: «я - вам столько щедроты, а вы мне свои души на избирательных участках».
Клейтон Кристенсен
Клейтон Кристенсен
Профессор Гарвардской школы бизнеса

Что я узнал 25 лет изучая инновации

Совсем недавно я задался быть может самым важным из всех возможных вопросов: откуда приходит длительное процветание? Ответ: Инновации, создающие рынок. Это инновации, которые превращают сложные и дорогие продукты в продукты, которые являются простыми и доступными, таким образом, что гораздо больше людей в обществе могут получить к ним доступ. В некоторых случаях эти нововведения являются разрушительными, но в каждом случае создаваемые новые рынки служат прочной основой для устойчивого экономического роста.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Электоральная пирамида кандидата П

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую «нулевую легитимность». Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего «результата». После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016