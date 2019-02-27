Франция и Германия призвали РФ оставить в покое противников аннексии Крыма

Россия должна прекратить преследование жителей Крыма, которые выступают против незаконной аннексии Крыма, и вернуться к исполнению своих обязательств по территориальной целостности и единства Украины в рамках международно признанных границ.
Соответствующее заявление от имени миссии Франции и Германии при ОБСЕ зачитала постоянный представитель Франции при организации Вероник Роже-Лакан во время мероприятия в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, посвященном пятой годовщине оккупации Крыма и ситуации с правами человека на полуострове, сообщает Укринформ.
«Кроме ухудшения ситуации в плане безопасности, незаконная аннексия Крыма привела к серьезному ухудшению прав человека и основных свобод людей, проживающих на этой территории. Немотивированные задержания, похищения, исчезновения и дискриминация — мы призываем Россию положить конец этой политике, направленной на запугивание тех, кто осмеивается осуждать незаконную аннексию Крыма», — заявила французский дипломат.
Она напомнила, что сегодня проходит 5 лет с момента незаконной аннексии Россией АР Крым и Севастополя, несмотря на гарантии, которые РФ дала о уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ при подписании Будапештского меморандума.
«Ситуация приводит к тревожной напряженности, особенно в районе Керченского пролива, Азовского и Черного морей», — добавила Вероник Роже-Лакан.
От имени делегаций Франции и Германии при ОБСЕ она призвала Россию «уважать свои обещания и обязательства по территориальной целостности и единству Украины в рамках международно признанных границ, а также безусловно и немедленно освободить всех моряков и захваченные корабли».
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