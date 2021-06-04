Данилов назвал Германию и Францию ответственными за аннексию Крыма

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил об отказе Германии и Франции предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО в 2008 году. После этого была российская аннексия Крыма и нападение на Грузию.
Об этом Данилов заявил на брифинге после заседания СНБО, сообщает РБК-Украина.
По его словам, эти страны заинтересованы в сотрудничестве с РФ. Они являются политическими и экономическими партнерами России.
«И нам это очень неприятно. Потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны», — заявил он.
Он заявил, что если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто «обеспокоенными».
Отметим, что Германия вместе с Россией строят газопровод «Северный поток-2». А президент Франции Эммануэль Макрона неоднократно заявлял о необходимости диалога с Россией. Добавим, что эти две страны являются участниками «нормандской четверки».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужна поддержка президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.
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