Ребекка Хармс призвала предоставить автономию крымским татарам

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс считает необходимым предоставить автономию крымским татарам уже сейчас, не дожидаясь деоккупации Крыма.

«Нам намного больше нужно делать для крымских татар. Я поддерживаю необходимость предоставить автономию крымским татарам уже сейчас, несмотря на то, что их родина оккупирована», — сказала она в ходе международного форума «Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления» в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Хармс отметила, что реализация такого положения могла бы стать «мощным оружием» в борьбе с президентом России Владимиром Путиным за судьбу крымско-татарского народа.

Кроме того, евродепутат подчеркнула, что политика России направлена не только против Украины, но и всей Европы.

«Милитаризация Крыма и Черноморского региона показала, что стратегия Путина направлена не только против Украины, но и против ЕС, НАТО и Запада в целом. А после эскалации в Азовском море я бы рекомендовала НАТО усилить свое присутствие в регионе» — добавила она.