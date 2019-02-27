С марта повысят пенсии 10 миллионам пенсионеров

С 1 марта для более 10 миллионов пенсионеров будет проведена автоматическая индексация пенсий, повышение в среднем составит 255 гривен. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства, передает ЭП.
«При проведении ежегодной индексации с 1 марта 2019 года пенсии автоматически будут перечислены для 10,2 млн пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 гривен», — сказал он.
В то же время чиновник подчеркнул, что эта цифра не является одинаковой для всех, она будет дифференцированной, но минимальный рост составит не менее 100 гривен.
Кроме того, Рева напомнил, что 1,9 млн пенсионеров с минимальными и ниже минимальных пенсиями, которые имеют полный страховой стаж, получат единовременные выплаты по 2,4 тыс гривен. По его словам, эти выплаты будут осуществляться в марте и апреле двумя частями.
Министр добавил, что деньги на единовременные выплаты поступили за счет средств от растаможивания автомобилей на иностранных номерах, так называемых «евроблях».
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