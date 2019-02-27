За вступление Украины в ЕС проголосовали бы около 74% украинцев

Вступление Украины в Европейский Союз по состоянию на февраль 2019г поддерживают около половины всех жителей страны и почти три четверти тех, кто принял бы участие в соответствующем референдуме, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно обнародованному в среду релизу, отвечая на вопрос, как бы они поступили, если бы сейчас проходил референдум по вопросу, вступать ли Украине в ЕС, 51% указали, что они проголосовали бы за вступление, 23% — против, и 26% — не определились, либо не принимали бы участия в голосовании.

«То есть если бы те, кто не определился, как голосовать, как правило, не пришли бы на референдум по вступлению в ЕС, в голосовании приняли бы около 74% всех, кто имеет право голосовать и проживают на территориях, контролируемых властями Украины, и полученные голоса распределились бы следующим образом (собственно, именно эти показатели наиболее близкие к возможным результатам референдума, если бы он проводился в феврале 2019г): за вступление в ЕС — 70% голосов, против — 30%», — говорится в релизе.

По сравнению с опросом сентября 2017, который проводился вскоре после принятия решения о безвизе, и когда был зафиксирован пиковый уровень готовности населения проголосовать за вступление Украины в ЕС (57% населения за, 17% — против), пока процент готовых проголосовать «за» в случае референдума несколько снизился, вернувшись к прежнему уровню, который был до получения безвиза (в феврале 2017г за вступление в ЕС были готовы проголосовать 49%, сейчас — 51%, разница — в пределах погрешности).

При этом по-прежнему отношение к вопросу вступления Украины в ЕС заметно отличается в зависимости от региона. В западных и центральных областях процент сторонников вступления в ЕС существенно преобладает над процентом противников, в южных областях их примерно поровну, а на востоке больше тех, кто против вступления в ЕС, чем тех, кто за.