Украина официально отказалась от участия в Евровидении-2019

Украина отказывается от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».
«Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказывается от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019», — говорится в сообщении на сайте UA:Общественное вещание в среду.
В НОТУ заявили, что победителем национального отбора на Евровидение-2019 стала певица MARUV, которой Общественный вещатель, как делает это каждый год, предложил заключить договор для представления Украины на конкурсе. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор.
Альтернативным способом определения представителя Украины на Евровидение-2019 правила признают его непосредственное назначение вещателем, то есть Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора.
«Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, так как с уважением относится к выбору зрителей в национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в Евровидении с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам национального отбора. Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в Евровидении-2019», — подчеркнула НОТУ.
Общественный вещатель также считает, что нацотбор в этом году выявил и обратил внимание общества на системную проблему музыкальной индустрии в Украине: связи артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у остальных вызывает возмущение и неприятие.
«Законы Украины не предлагают никаких ограничений в работе исполнителей и артистов на территории Российской Федерации несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации. ...следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации хода национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019», — заявила НОТУ.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016