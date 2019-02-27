Все дела о незаконном обогащении в Украине будут закрыты

Национальное бюро считает, что лишение уголовной ответственности за незаконное обогащение, из-за решения Конституционного Суда, открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«Отныне миллионные состояния, полученные из источников, законность которых не доказана, в Украине не считаются уголовным преступлением», — отмечают в НАБУ.
По мнению Национального бюро, это решение КС — политически мотивировано и противоречит обязательствам Украины касательно ратифицированной Конвенции ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.
В НАБУ напоминают, что их детективы расследуют факты незаконного обогащения на сумму более полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств. Среди подозреваемых — судьи, прокуроры, народные депутаты, бывшие и действующие руководители органов государственной власти.
Решение КС означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же как и дела, которые уже слушаются в суде, отмечают в Бюро.
«Возобновить расследование в отношении фигурантов всех 65 уголовных производств, а также подозреваемых и обвиняемых по уже установленным фактам незаконного обогащения (в случае возврата соответствующей статьи в УК) будет невозможным, ведь закон не имеет обратной силы. Поэтому приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения», — говорится в сообщении.
В НАБУ отмечают, что принятое решение Конституционного Суда — «это шаг назад в антикоррупционной борьбе Украины и шаг навстречу реваншу старой системы».
Напомним, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
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