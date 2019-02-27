Войти
Трамп доволен первым днем переговоров с Ким Чен Ыном
дружба народов
Трамп доволен первым днем переговоров с Ким Чен Ыном
Порошенко обещает внести в Раду новый законопроект о наказании за незаконное обогащение
резонанс
Порошенко обещает внести в Раду новый законопроект о наказании за незаконное обогащение

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Все дела о незаконном обогащении в Украине будут закрыты

142
Все дела о незаконном обогащении в Украине будут закрыты

Национальное бюро считает, что лишение уголовной ответственности за незаконное обогащение, из-за решения Конституционного Суда, открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Отныне миллионные состояния, полученные из источников, законность которых не доказана, в Украине не считаются уголовным преступлением», — отмечают в НАБУ.

По мнению Национального бюро, это решение КС — политически мотивировано и противоречит обязательствам Украины касательно ратифицированной Конвенции ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.

В НАБУ напоминают, что их детективы расследуют факты незаконного обогащения на сумму более полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств. Среди подозреваемых — судьи, прокуроры, народные депутаты, бывшие и действующие руководители органов государственной власти.

Решение КС означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же как и дела, которые уже слушаются в суде, отмечают в Бюро.

«Возобновить расследование в отношении фигурантов всех 65 уголовных производств, а также подозреваемых и обвиняемых по уже установленным фактам незаконного обогащения (в случае возврата соответствующей статьи в УК) будет невозможным, ведь закон не имеет обратной силы. Поэтому приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения», — говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что принятое решение Конституционного Суда — «это шаг назад в антикоррупционной борьбе Украины и шаг навстречу реваншу старой системы».

Напомним, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Читайте также: В мире резко сократилось количество китайских миллиардеров

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

НАБУ, незаконное обогащение
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 27 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Василий Фурман
Василий Фурман
член Совета НБУ

Нужен ли кардиостимулятор для кредитования экономики Украины

В Украине остро стоит вопрос выполнения банками своей главной функции: кредитование реального сектора экономики и оптимального перераспределения капитала для финансирования экономического роста. Почему в последние годы кредитование не развивается, особенно кредитование предприятий реального сектора экономики? С 2015 года соотношение объема кредитов к ВВП, то есть «финансовая глубина экономики», уменьшалось и 1 января 2019 составило 30%. Для сравнения: в 2014 году этот показатель составлял 64%, в 2015 году - 49%. Это значительно ниже, чем в других странах. В частности, в Польше этот показатель составляет 70%, в Турции - 80%, в странах Еврозоны - 160%, в Японии - 180%.
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

«Русский мир», который строит Петр

Принимая патриотический «гипноз» хозяина Банковой, нам не хочется терять иллюзию, что мы на правильной стороне баррикад. Мы глохнем и слепнем, когда вдруг натыкаемся на преступную сущность нашей власти. Мы теряем память и уже не помним, что сегодняшний президент - бывший член фракции СДПУ (о), политик, который стоял у истоков создания объединения «За ЕДУ» вместе с Партией регионов, бывший министр экономического развития и торговли в правительстве Азарова при президенте Януковиче. Мы не замечаем его бизнес-связей с РФ, участия в олигархических коррупционных схемах. Не хотим видеть его сотрудничества с Медведчуком в общения с Кремлем. Но идем ли мы прочь от Москвы? В Европу.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Пенсионная мобилизация Петра Порошенко

В технологическом XXI веке, в 2019 году, после пяти лет самых «крутых» реформ, мы тупо так и задешево покупаем... пенсионеров. Чтобы проголосовали. Нет, не так. Сначала опускаем их максимально в самую беспросветную нищету, делаем беззащитными и униженными, ставим их на колени своей «эффективной» социальной политикой и крутыми менеджерами из Пенсионного фонда, выжимаем из них слезы унижения платежками, а потом садимся так под телекамеры и бюджетными деньгами суём копейку. Спасли однако. Неслыханно облагодетельствовали. Но с обязательным: «я - вам столько щедроты, а вы мне свои души на избирательных участках».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016