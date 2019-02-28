Ученые обещают найти девятую планету Солнечной системы до 2030 года

Ученые утверждают, что нашли большое количество доказательств того, что огромная планета кружит на окраинах Солнечной системы. И если она существует, они смогут обнаружить ее в течение следующих 10 лет.

Исследователи из Калифорнийского института технологий Майк Браун и Константин Батыгин впервые заговорили о существовании девятой планеты три года назад. Они заметили, что космические камни в Поясе Койпера — части Солнечной системы, за Нептуном — двигаются по очень необычной орбите. И логичным объяснением этого было бы существование там массивной планеты, гравитация которой затягивала бы эти объекты на эти странные орбиты, сообщает УНИАН со ссылкой на Newsweek.

С тех пор исследователи по всему миру ищут планету и выдвигают гипотезы относительно ее размеров, орбиты и происхождения. Кое-кто предлагал и альтернативные объяснения, допуская, что странные орбиты могут быть вызваны большим кольцом ледяных тел, которое может создать необходимый гравитационное воздействие.

В двух исследованиях Браун и Батыгин привели новые доказательства в поддержку теории о существовании девятой планеты. В одной из них ученые проверили, может ли странная орбита тел в Поясе Койпера быть так называемым «упреждением», то есть продиктованным случайным наблюдением их движения под определенным углом, которое не отражает действительности. Они рассчитали, что вероятность такого ошибочного наблюдения равна одному шансу к пятистам.

В другом исследовании ученые использовать новые компьютерные модели, чтобы рассмотреть эволюцию далеких краев Солнечной системы и вычислить гипотетические физические возможности девятой планеты.

Эксперимент показал, что планета меньше и ближе к Солнцу, чем считалось до этого времени. Распространенное предположение диктовало, что девятая планета имеет в 10 раз большую массу, чем Земля. Но Брун и Батыгин обнаружили, что, скорее всего, она только в пять раз массивнее. Также ученые рассчитали, что неизвестная планета вероятно размещена на расстоянии 400 астрономических единиц от Солнца, что равняется 37 миллиардам миль.

«С массой в пять раз большей, чем у Земли, девятая планета, скорее всего, напоминает типичную внесолнечную суперземлю. Это звено в развитии планет нашей Солнечной системы, которого до этого времени нехватало. В течение прошлого десятилетия наблюдения за внесолнечными планетами обнаружили, что похожего размера планеты довольно часто вращаются вокруг звезд того же типа, что и наше Солнце», — пояснил Батыгин.

По мнению профессора физики Мичиганского университета Фреда Адамса, если девятая планета существует, ученые смогут найти ее до 2030 года. В противном случае они выяснят, почему на самом деле космические тела на окраинах Солнечной системы имеют такую странную орбиту.