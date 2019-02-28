На Земле получили сигнал со спутников OneWeb, которые обеспечат интернетом всю планету

Компания OneWeb установила связь со своими спутниками, выведенными в четверг на орбиту с помощью ракеты «Союз-СТ-Б» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом говорится на странице компании в Twitter.
«Прием сигнала подтвержден», — указано в нем. Ранее глава OneWeb сообщил, что все шесть запущенных спутников успешно функционируют.
Запуск спутников OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, прошел в штатном режиме. Ракета «Союз-СТ-Б» стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18:37 по местному времени (23:37 по Киеву). Первые два аппарата отделились спустя 1 час и 4 минуты после старта от закрепленного на разгонном блоке «Фрегат» механизма. Оставшиеся четыре аппарата выведены на орбиту спустя еще 19 минут.
OneWeb планирует начать массовое развертывание остальной части созвездия спутников ближе к концу года. Для этого потребуется еще 20 ракет «Союз», запуски которых будут происходить каждый месяц. Каждая ракета будет выводить на орбиту от 32 до 36 спутников за раз.
Чтобы обеспечить глобальное интернет-покрытие, на орбите должно постоянно находиться 648 спутников.
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