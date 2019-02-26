Астрономы нашли самый отдаленный объект Солнечной системы

Новый самый отдаленный объект в пределах Солнечной системы получил название FarFarOut. Это неизвестное до сих пор космическое тело расположено от нашей звезды в 140 раз дальше, чем планета Земля.
До этого времени рекордсменом считался объект с названием FarOut, который вращается вокруг Солнца на расстоянии 120 астрономических единиц от него. Его обнаружила та же команда астрономов в декабре прошлого года, пишет УНИАН со ссылкой на The Guardian.
Новое открытие сделал доктор Скотт Шепард из Института естественных наук Карнеги в Вашингтоне. Его команда работает над анализом астрономических данных, чтобы выявить не обнаруженую до сих пор девятую планету Солнечной системы, о которой много говорят в научных кругах.
Считается, что ее масса должна быть в 10 раз больше, чем масса Земли. Девятая планета теоретически должна быть размещена в Облаке Оорта. Предположение о ее существовании было сделано на основе присутствия гравитационного притяжения, которое наблюдается на краю Солнечной системы и держит на орбите карликовую планету Гоблин и объект Байден.
«Вчера шел снег. Я был без работы. Поэтому я пошел работать с данным», — пояснил Шепард, как ему удалось открыть новый космический объект.
«Он очень блеклый и расположен на пределах нашей способности его обнаружить. Мы ничего не знаем о его орбите. Просто знаем, что он очень, очень далеко», — добавил ученый.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016