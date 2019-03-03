Украина еще может передумать насчет Евровидения

Украина преждевременно отказалась от участия в «Евровидении-2019» и еще может изменить решение. Такое мнение высказал в воскресенье вице-премьер Вячеслав Кириленко.
«Решение Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) относительно неучастия в „Евровидении“ было, конечно, преждевременным. Но изменить его можно еще даже и сейчас», — написал он в Twitter. Однако, по его словам, «это находится в компетенции Общественного ТВ».
Напомним, что 23 февраля певица Maruv выиграла национальный отбор на «Евровидение». После победы в конкурсе НОТУ выставила Maruv жесткие условия, включая ряд политических требований, принять которые певица отказалась. В результате организаторы отбора предложили отправиться на «Евровидение — 2019» двум другим финалистам, занявшим второе и третье места. Но и они ответили отказом. Заранее заявили о нежелании ехать на «Евровидение» и музыканты, занявшие четвертое место в финале.
НОТУ 27 февраля, заявила, что отказывается в этом году направлять своего представителя на песенный конкурс.
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