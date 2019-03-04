В Израиле скандал с билетами на «Евровидение»

Продажа билетов на песенный конкурс «Евровидение-2019» в Израиле приостановлена из-за возможных злоупотреблений при их реализации. Об этом сообщил Девятый канал израильского телевидения.

«В Израиле приостановлена реализация билетов на песенный конкурс „Евровидение“, полуфинальная и финальная части которого пройдут в этом году в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Решение о временном замораживании продажи билетов принято Израильской корпорацией общественного вещания Kan, отвечающей за проведение конкурса. Причина состоит в том, что при продаже билетов лучшие места оказались у представителей культурной и спортивной элиты, что вызвало подозрения у регулирующих органов», — указал телеканал.

Продажа билетов на специализированном сайте «Евровидения» началась вечером 28 февраля. «Спустя час все билеты на финал конкурса были распроданы. При этом многие желающие попасть на конкурс из Европы, Америки и Австралии жаловались на проблемы с доступом к сайту», — отмечает Девятый канал. По его данным, вскоре после этого предложения о продаже билетов по ценам, в 2,5 раза превышающим установленные организаторами, появились в продаже в социальных сетях.

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан отдал распоряжение правоохранительным органам о принятии незамедлительных мер против спекулянтов. По его словам, речь идет об «уродливом и противозаконном явлении, омрачающем праздничное и радостное событие и подрывающем международный имидж страны».

Напомним, что 13 мая 2018 года на «Евровидении» в Лиссабоне победу одержала израильтянка Нетта Барзилай с песней «Игрушка» (Toy). По правилам конкурса, в следующем году он проводится в стране, которую представлял победитель предыдущего смотра. Израиль ранее дважды принимал у себя этот международный песенный конкурс — в 1979 и 1999 годах.