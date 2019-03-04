Маск в этом месяце покажет новый электрокар Model Y

Компания Tesla представит свой кроссовер Model Y менее чем через две недели, 14 марта, в Лос-Анжелесе. Об этом основатель компании Илон Маск сообщил на своей странице в twitter.

В последующих твитах Маск написал, что Model Y получит «нормальные» двери в отличие от дверей «Крылья Сокола», которые установлены на Model X. Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3, поскольку это более крупный внедорожник.

Напомним, ранее Маск сообщал, что Tesla завершила разработку Model Y, и что «на три четверти Model Y похожа на Model 3».