У секретаря Мартыненко нашли копии писем о назначении судей

Во время судебного заседания по делу Николая Мартыненко судья Шевченковского суда зачитал письмо, адресованное секретарю экс-нардепа с просьбой вмешаться в работу Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия для назначения лояльных к Мартыненко судей. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Отмечается, что в заседании 5 марта судья Владимир Бугиль зачитал письмо, которое 16 февраля 2015 года прислала сотрудница ПАО «Диамантбанк» Федик Н.В. секретарю Мартыненко.
В ЦПК напомнили, что «Диамантбанк» использовали в схеме отмывания средств Мартыненко и его сообщниками. В общем через организованные на двух государственных предприятиях схемы разворовали почти 700 миллионов гривен.
В письме в частности говорится, что предыдущий глава ВККС Самсин отправил президенту две кандидатуры для перевода в Голосеевский суд Киева: с Балаклавского районного суда города Севастополя Шкирай и с Антрацитовского городского суда Ладыченко.
«У Филатова в Администрации президента лежат указы на назначение этих судей. Просьба не допустить этого, поскольку: во-первых, у Самсина не было полномочий, когда он составил эти представления, во-вторых, это не правильные люди. В то же время в данный момент в ВККС находятся документы на правильных судей — Кухарская и Денисюк (это кандидатуры, которые необходимо поддержать и обеспечить их перевод в Голосеевский суд)», — говорилось в письме.
Также в документе отмечалось, что нужно, чтобы глава ВККС Сергей Козьяков направил письмо в АП с просьбой отозвать представление на перевод Шкирая и Ладыченко, а взамен направил представление на перевод Кухарской и Денисюк.
«Второе, в ВСП поступило несколько жалоб на судей (Голосеевского районного суда Киева — ред.) Калиниченко, Мирошниченко и Фролов — необходимо поддержать данных судей и не допустить открытия производств по ним», — говорилось в письме.
Отмечается, что по двум из семи названных судей просьбу выполнили. Так, судью Наталью Кухарскую указом президента от 29 декабря 2017 года временно перевели из Кировоградской области в Голосеевский суд.
А в отношении судьи Мирошниченко открыли дисциплинарное производство, однако впоследствии закрыли.
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