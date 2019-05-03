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Коболев ожидает, что в январе 2020 года Россия развяжет новую «газовую войну»

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Коболев ожидает, что в январе 2020 года Россия развяжет новую «газовую войну»

Россия стремится устроить новую газовую войну с Украиной и все — от украинского президента и министерств до «Нафтогаза», должны действовать, чтобы помешать этим планам. Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Находясь с визитом в Вашингтоне, Коболев пытается заручиться поддержкой США в вопросе переговоров с Россией, а также в отношении российского газового проекта Nord Stream 2.

«Наш главный месседж, — рассказал Коболев, — касается прежде всего той непростой ситуации, сложившейся вокруг договора по транзиту газа по территории Украины после 2019 года. У нас заканчивается договор и, как видимо вы знаете, российская сторона, „Газпром“ на переговорах пока занимает позицию непонятную. Мы считаем — они тянут время».

Россия хочет создать искусственный газовый кризис в Украине, отмечает чиновник.

«Их цель — создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с первого января, как это было в девятом году, то есть 10 лет назад, и попытаться сделать кризис что позволит им протолкнуть собственный интерес. Кризис о котором говорю, который может иметь место в январе 2020 года, можно назвать газовой войной. И, я считаю, что ее вероятность очень высока», — утверждает Коболев.

Напомним, 29 марта Коболев в Брюсселе заявил, что «Нафтогаз» рассматривает опцию полного прекращения транзита российского газа по территории Украины и готовит меры, которые при таком развитии событий должны обеспечить энергетическую безопасность Украины.

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По его словам, есть предложение по созданию дополнительных хранилищ газа в Украине. Также ведется работа над увеличением возможностей импорта газа из ЕС и над тем, чтобы украинские терминалы сжиженного газа были способны заместить в полной мере российский газ.

Действующий контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года.

Нафтогаз України, Андрей Коболев
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