Сегодня может решиться вопрос с возможной датой инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
«Парубий и Зеленский говорили около 40 минут про работу Рады и про инаугурацию», — сообщило в субботу издание «Деловая столица» со ссылкой на источники.
По данным издания, после этой встречи Парубий разослал письма руководителям парламентских фракций с просьбой встретиться 4 мая в 15:00. На этой встрече главы фракций должны окончательно согласовать дату инаугурации нового главы государства.
30 апреля ЦИК объявила окончательные данные подсчета голосов, согласно которым представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. 3 мая парламентская газета «Голос Украины» и издание «Урядовый курьер» опубликовали официальные результаты президентских выборов. Теперь в течение 30 дней должна состояться инаугурация новоизбранного главы государства. Ближайшее заседание Рады состоится 14 мая.
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