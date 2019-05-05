В Киевской области объявлен план «Сирена» из-за убийства полицейского

В Киевской области в ночь на 5 мая неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
«В ночь на 5 мая неизвестный нанес смертельное ранение заместителю начальника Барышевского отделения полиции. Установлено, что работник полиции в то время находился не на службе, в одном из кафе Барышевки. Когда мужчина вышел на террасу, ему выстрелили в шею», — говорится в сообщении.
К сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь, добавили в полиции.
Сейчас началась спецоперация «Сирена», ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.
По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
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