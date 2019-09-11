В Киевской области подозреваемый забросал полицейских гранатами

Вблизи Ирпеня подозреваемый по ст. 121 (Намеренное тяжелое телесное повреждение) забаррикадировался в доме, препятствовал правоохранителям и бросил в их сторону две гранаты, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

«К счастью, они не сработали. Правоохранители слаженными и профессиональными действиями обезвредили и задержали злоумышленника», — рассказали в полиции.

Инцидент произошел во время расследования уголовного производства по 121 статье УК Украины возле поселения мужчины, который причастен к совершению тяжких телесных повреждений (ножевого ранения).

Полицейские в ходе обыска в его доме обнаружили и изъяли два боеприпасы, оружие, патроны и нож, которые отправили на экспертизу.

Ведутся следственные действия.