В Киевской области подозреваемый забросал полицейских гранатами

Вблизи Ирпеня подозреваемый по ст. 121 (Намеренное тяжелое телесное повреждение) забаррикадировался в доме, препятствовал правоохранителям и бросил в их сторону две гранаты, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.
«К счастью, они не сработали. Правоохранители слаженными и профессиональными действиями обезвредили и задержали злоумышленника», — рассказали в полиции.
Инцидент произошел во время расследования уголовного производства по 121 статье УК Украины возле поселения мужчины, который причастен к совершению тяжких телесных повреждений (ножевого ранения).
Полицейские в ходе обыска в его доме обнаружили и изъяли два боеприпасы, оружие, патроны и нож, которые отправили на экспертизу.
Ведутся следственные действия.
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