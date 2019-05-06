В Луганске открылся пункт по приему документов на гражданство РФ

Первый в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приему документов жителей «республики», желающих получить российское гражданство, открылся в Луганске в Центральном аппарате управления миграционной службы так называемого МВД ЛНР. Об этом в понедельник сообщил «заместитель министра внутренних дел, начальник полиции общественной безопасности МВД» Михаил Параскеев.

«С сегодняшнего дня в Центральном аппарате управления миграционной службы МВД ЛНР открылся пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство», — цитирует его агентство боевиков Луганскинформцентр.

«Замминистра» уточнил, что в пункте работают две очереди по вопросам оформления российского гражданства. «Одна очередь работает в консультационном режиме, то есть гражданам, которые еще не имеют необходимых документов, оказывается консультационная помощь, — сказал Параскеев. — Граждане, которые уже имеют необходимые документы, направляются к специалистам, которые дают им направления на оплату госпошлины, затем уже принимаются документы на оформление гражданства».

Кроме того, по словам чиновника, 7 мая на территории ЛНР открываются территориальные подразделения миграционной службы, которые будут сначала работать в консультационном режиме, а с 13 мая уже начнут работать на прием документов. «Планируем, что где-то до 3 тыс. человек (в неделю) будем принимать», — уточнил Параскеев.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных республик Донбасса получить российское гражданство в упрощенном порядке.