В Луганске открылся пункт по приему документов на гражданство РФ

Первый в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приему документов жителей «республики», желающих получить российское гражданство, открылся в Луганске в Центральном аппарате управления миграционной службы так называемого МВД ЛНР. Об этом в понедельник сообщил «заместитель министра внутренних дел, начальник полиции общественной безопасности МВД» Михаил Параскеев.
«С сегодняшнего дня в Центральном аппарате управления миграционной службы МВД ЛНР открылся пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство», — цитирует его агентство боевиков Луганскинформцентр.
«Замминистра» уточнил, что в пункте работают две очереди по вопросам оформления российского гражданства. «Одна очередь работает в консультационном режиме, то есть гражданам, которые еще не имеют необходимых документов, оказывается консультационная помощь, — сказал Параскеев. — Граждане, которые уже имеют необходимые документы, направляются к специалистам, которые дают им направления на оплату госпошлины, затем уже принимаются документы на оформление гражданства».
Кроме того, по словам чиновника, 7 мая на территории ЛНР открываются территориальные подразделения миграционной службы, которые будут сначала работать в консультационном режиме, а с 13 мая уже начнут работать на прием документов. «Планируем, что где-то до 3 тыс. человек (в неделю) будем принимать», — уточнил Параскеев.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных республик Донбасса получить российское гражданство в упрощенном порядке.
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