Около ста тысяч жителей «ЛНР» уже получили российские паспорта

Около ста тысяч жителей так называемой Луганской народной республики (ЛНР) получили российское гражданство по упрощенной процедуре. Об этом в пятницу сообщил глава «республики» Леонид Пасечник.
Он прокомментировал одобренный в пятницу Советом Федерации РФ закон, освобождающий жителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик от госпошлины в 3,5 тыс. рублей при подаче заявления о вступлении в российское гражданство в упрощенном порядке. По словам Пасечника, этот закон стал очередным гуманитарным шагом России навстречу Донбассу.
Напоним, ранее в пятницу Совет Федерации одобрил закон, который освобождает от госпошлины в 3,5 тыс. рублей жителей Донецкой и Луганской народных республик при подаче заявления о вступлении в российское гражданство в упрощенном порядке.
По данным авторов законопроекта, среднемесячная заработная плата по состоянию на второе полугодие 2019 года на территории ЛНР составила 10 979 рублей, а средний размер пенсионных выплат - 4 966 рублей. В ДНР эти показатели составили 12 036 рублей и 4 937 рублей соответственно. При этом почти половина пенсионеров республик Донбасса получали минимальную пенсию, составляющую 3 194 рубля.
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