Порошенко призвал Зеленского заботиться об армии

Президент Украины Петр Порошенко призвал избранного главу государства Владимира Зеленского надлежащим образом заботиться о Вооруженных силах Украины, передает Интерфакс-Украина.

«Своего преемника на посту президента прошу не повторять ошибок моих предшественников и надлежащим образом заботиться о Вооруженных силах Украины, потому что сильная армия при любых обстоятельствах защитит Украину. Верю, что совместными усилиями с вами мы сможем вернуть мир на всю территорию Украинского государства», — сказал Порошенко на встрече с военнослужащими операции объединенных сил (ООС) в понедельник в Донецкой области.

Глава государства также поблагодарил военнослужащих за достойную службу.

«Мои помощники насчитали, что за 5 лет я осуществил почти 40 поездок на восток, из них 25 — на линию фронта. Сегодня, наверное, это мой последний визит как президента Украины», — отметил он.

Порошенко также рассказал, что за время агрессии Российской Федерации против Украины на Донбассе погибли 2973 украинских воина.