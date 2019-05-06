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В СБУ заявили о предотвращении диверсии на арсенале ВСУ

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В СБУ заявили о предотвращении диверсии на арсенале ВСУ

Сотрудники военной контрразведки СБУ предотвратили подготовку спецслужбами Российской Федерации террористического акта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

«Оперативники СБ Украины установили, что в начале текущего года представители российской спецслужбы завербовали работника арсенала ВСУ. Для этого они использовали методы психологического воздействия и давления, угрожая безопасности родственников служащего, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса. Перед работником арсенала были поставлены задачи по сбору и передаче информации о военном объекте, в частности состоянии охраны, наличие и перемещение оружия. Полученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Украины», — сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

В информации отмечается, что за выполнении заданий работнику арсенала ВСУ спецслужбы РФ обещали материальную помощь, получение гражданства России с оформлением пенсии. Они обеспечили завербованного служащего необходимыми средствами связи и определили электронные каналы для передачи информации с ограниченным доступом. Сопровождение и координацию его деятельности кураторы осуществляли с территории РФ через сеть Интернет.

«Благодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить втягивание украинского гражданина в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам Украины», — отметили в СБ Украины, добавив, что статьями 111 (Государственная измена) и 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В то же время, добавляют в спецслужбе, согласно положениям ч. 2 ст. 111 УК от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам госвласти о своей связи с ними и полученном задании.

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«СБ Украины в очередной раз предупреждает, что в поле зрения спецслужб страны-агрессора может попасть любой гражданин Украины», — добавили в пресс-центре украинской спецслужбы.

СБУ, диверсия
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Понедельник, 6 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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