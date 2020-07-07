В Луганской области задержали диверсанта, планировавшего взорвать резервуары с аммиаком

В Луганской области правоохранители предотвратили осуществление диверсии на территории частного акционерного общества «Северодонецкое объединение Азот», информирует Офис генпрокурора.
Как сообщается, 7 июля предотвращено совершение диверсии и задержан диверсант-разведчик оккупационной администрации РФ.
«По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой „народной милиции ЛНР“ и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ. Выполняя поставленную спецслужбой задачу совершения диверсии на территории Луганской области, он пересек линию разграничения и прибыл в г.Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения — две единицы РПГ-22», — указано в сообщении.
Отмечается, что диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории частного акционерного общества «Северодонецкое объединение Азот», которое отнесено к объектам 1 степени химической опасности.
«Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 т аммиака», — сообщил Офис генпрокурора.
Задержанному инкриминируют статьи 15 и 113 Уголовного кодекса (покушение на преступление, диверсия).
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