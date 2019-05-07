В Госдепе объяснили замену посла США в Украине

Государственный департамент подтвердил, что посол США Мари Йованович завершает работу в Украине, и дата ее отъезда согласовывается с передачей президентской власти в Украине. Об этом сообщает «Укринформ».
В Госдепе назвали ротацию посла запланированной.
«Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось», — отметили во внешнеполитическом ведомстве США.
Как уточнили в Госдепе, «подтверждена дата отъезда» дипломата в мае согласуется с процессом передачи президентской власти в Украине.
«Команда в Посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства», — отметили в Государственном департаменте США.
Ранее СМИ сообщили, что чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в нашей стране.
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