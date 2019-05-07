С начала года отрицательное сальдо внешней торговли Украины превысило $2 млрд

Объем внешней торговли товарами в Украине по итогам января-апреля увеличился до 34,75 млрд долларов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующую информацию во вторник обнародовала Государственная фискальная служба (ГФС).
Экспорт товаров за четыре месяца достиг $16,36 млрд, что на 6% превышает прошлогодний показатель, а импорт в страну увеличился на 8% — до $18,39 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли составило $2,02 млрд.
Объем внешней торговли товарами между Украиной и странами Евросоюза за указанный период составил $14,85 млрд, увеличившись на 7%, со странами СНГ — сократился на 3%, до $5,99 млрд. Товарооборот с другими государствами вырос на 13% — до $13,91 млрд.
По данным фискальной службы, продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция занимают самую большую долю в товарообороте: экспорт составил $7,06 млрд, а импорт — $1,89 млрд.
За 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году ($92,7 млрд). Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция — $18,6 млрд (39,3% от общего экспорта).
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