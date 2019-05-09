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В Черногории двух россиян осудили за попытку госпереворота

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Два гражданина России, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, получили самое тяжелое наказание — 15 и 12 лет заключения соответственно. Всего виновными были признаны 12 фигурантов дела. Среди осужденных — лидеры черногорского оппозиционного «Демократического фронта» Андрий Мандич и Милан Кнежевич. Они были приговорены к пяти годам лишения свободы. Всех фигурантов признали виновными в создании преступной организации и терроризме.

«У каждого члена преступной организации была определенная задача и роль, и в своей деятельности преступная организация была готова применять насилие и запугивание. При этом все ответственные лица знали о своих деяниях, желали их совершения, зная, что их действия были незаконными», — говорится в вердикте суда.

Приговор россиянам был вынесен заочно.

В Подгорице считают, что во время выборов в парламент 16 октября 2016 года планировался госпереворот. Прокурор Миливойе Катнич заявил в начале ноября, что преступная группа, в которой были «националисты из России», планировала убить премьера Мило Джукановича. «Криминальная группа была сформирована на территории Черногории, Сербии и России, а целью ее было совершить террористический акт», — рассказал тогда прокурор.

Позднее черногорские власти заявили, что группу, планировавшую покушение на Джукановича, сформировали россияне Эдуард Широков (по версии правоохранительных органов, его настоящая фамилия — Шишмаков) и Владимир Попов. По версии черногорской прокуратуры, к попытке госпереворота причастны российские спецслужбы, сотрудником которых был Шишмаков. В 2014 году он был заместителем военного атташе в Польше, но был выдворен из страны из-за шпионажа в пользу России и объявлен персоной нон грата.

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Издания The Insider и Bellingcat в ноябре 2018 года по итогам собственного расследования сообщали, что настоящее имя Попова — Владимир Моисеев и он является сотрудником ГРУ. По данным Росреестра, писал Bellingcat, Владимир Моисеев проживает в московском районе Черемушки в соседнем доме с Александром Мишкиным («Александром Петровым») — предполагаемым сотрудником ГРУ и участником покушения на Скрипалей.

В Кремле опровергали какую-либо причастность России к попыткам дестабилизировать ситуацию в Черногории.

ГРУ, Черногория
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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