Новая встреча Путина и Трампа пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Японии пока не ожидается.
«Пока не планируется встреча, не идет разговора о встрече», — сказал Песков, отвечая на вопрос СМИ.
Песков заявил, что подготовка встречи российского и американского лидеров пока даже не началась. «Нет, не началась еще», — сообщил Песков.
В то же время пресс-секретарь президента РФ не исключил, что Путин в Сочи 14 мая встретится с госсекретарем США Майклом Помпео.
«Мы не исключаем», — сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты Путина и Помпео 14 мая в Сочи. «Будут переговоры Помпео с Лавровым», — добавил он.
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