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Вадим Новинский прошел в рядах «полка Победы» в Киеве

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Вадим Новинский прошел в рядах «полка Победы» в Киеве

Глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский с народными депутатами Оппоблока принял участие в праздновании 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня, 9 мая, в Киеве.

Панихиду по погибшим советским воинам, освободившим родную землю от фашизма, возглавил предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Вадим Новинский вместе с депутатами-оппозиционерами в память о подвиге украинского народа в 1941—1945 годах возложил цветы к Вечному Огню и Могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в Киеве, сообщается на странице политсилы в Facebook.

«В 1945 году наши деды и отцы победили нацизм, изменив будущее человечества и дав надежду на то, что грядущие поколения будут жить в мире и согласии. Наша задача сегодня - сохранить эту надежду и не дать возродиться нацизму и обесценить Победу, переписывая историю. Мы обязаны быть достойными памяти победителей», - заявил Вадим Новинский, поздравляя сограждан с этим великим днем.

Вместе с ветеранами и несколькими тысячами киевлян лидер оппозиции Вадим Новинский прошел Маршем «Никто не забыт, ничто не забыто» с фотографиями родных и близких солдат-защитников, служивших в Советской Армии.

«Дорогие ветераны! Ваш подвиг неподвластен времени, как и безграничная наша благодарность всем, кто отстоял Родину, перед кем мы низко склоняем голову, сказал он, обращаясь к ветеранам. — От имени нашей политической силы и всех единомышленников хочу поблагодарить ветеранов за то, что они отстроили наше государство после войны. И сегодня ветераны выполняют важную общественную роль – передают молодежи ценности доблести, чести, любви к родной земле. Нам нужна молодежь, воспитанная на примере подвига наших героических дедов, это залог того, что у страны с героическим прошлым будет достойное будущее. Наш прямая обязанность - передать память о них детям и внукам. Мы будем добиваться возвращения переименованным улицам городов и сел имен героев Великой Отечественной войны и восстановления разрушенных памятников». Вадим Новинский добавил, что приоритетом Оппозиционного блока является возвращение достойной социальной защиты ветеранам.

Вадим Новинский, 9 мая
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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Богдан Данилишин
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