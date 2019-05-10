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Оппозиционный блок провел 9 мая торжественные акции по всей Украине

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Оппозиционный блок провел 9 мая торжественные акции по всей Украине

9 мая по всей стране по инициативе депутатов Оппозиционного блока прошли торжественные мероприятия празднования Дня Победы.

Во время торжественного возложения цветов к Вечному Огню и Могиле Неизвестного солдата Глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский отметил, что мы должны праздновать День Великой Победы, а не скорби. «Мы – победители и всегда будем побеждать, потому что у нас ген победителей. Я хотел бы пожелать всем украинцам, в первую очередь, мира на юго-востоке, и чтобы созданное властью за последние 5 лет разделение прекратилось».

Вместе с единомышленниками, ветеранами и несколькими тысячами киевлян лидер оппозиции Вадим Новинский прошел Маршем памяти с фотографиями родных и близких солдат-защитников, служивших в Советской Армии. «Я прошел сегодня с портером своего дедушки – Олейникова Сергея Ефимовича, который погиб в 1941 году на Ленинградском фронте. Эта акция нужна для того, чтобы наши дети знали и помнили о нашей героической истории», - подчеркнул значение для всех поколений этого дня Вадим Новинский.

Политик заметил, что несмотря на то, что в течении пяти лет празднованию ежегодно пытаются помешать, это не влияет на чувство гордости и радости в сердцах людей.

С поздравлениями на торжественных мероприятиях выступил замглавы фракции Оппозиционного блока Александр Вилкул: «Я обращаюсь ко всем, чьи деды и прадеды победили фашистов, а не служили им. 9 Мая – День Победы! Великий праздник для нас. И как наши солдаты вместе воевали и потом шли на параде, так и мы 9 Мая 2019 пройдем в их честь Маршем Мира и возложим цветы к мемориалам настоящих героев».

9 мая по инициативе Оппозиционного блока такие же акции прошли по всей Украине, и в Днепропетровске, Харькове, Николаеве, Одессе и других областных и районных центрах страны.

В Одессе команда Оппозиционного блока вместе с ветеранами и одесситами возложили цветы к монументу Неизвестному матросу и Вечному огню у памятника Неизвестному матросу и памятным плитам Аллеи Славы. От аллеи Славы в Парке Шевченко до Вечного огня прошел Марш в память о подвигах советстких солдат, который собрал сотни одесситов и жителей области.

Рекордные пять тысяч участников собрал организованный Оппозиционным блоком Марш Победы в Херсоне. Участники акции собрались на площади перед театром. Звучали советские песни и песни военных лет. Люди шли с шариками и знаменами с символикой Оппоблока. Приветствуя херсонцев и поздравляя их с праздником Победы, глава Оппозиционного блока Херсонщины Василий Федин поприветствовал всех горожан с этим великим праздником. «Низкий поклон и сердечная благодарность нашим ветеранам! Вы прожили очень нелегкую жизнь, принесли нам Победу и мир, вашими руками была восстановлена промышленность после войны, строились заводы и фабрики в нашем родном Херсоне. В наших сердцах вечный огонь памяти о подвиге победителей не погаснет никогда!».

Вадим Новинский, Оппозиционный блок, 9 мая
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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