Приуроченные к 9 мая акции в Киеве прошли без происшествий

Массовые акции по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве прошли мирно и без инцидентов, отмечают в Национальной полиции.
Как рассказал на брифинге журналистам в четверг в Киеве начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» прошло мирно, без каких-либо серьезных правонарушений.
«Шествие прошло от Арсенальной площади до Парка Славы. По нашим оценкам, непосредственно в шествии участвовало до 3 тыс. человек», — сказал Крищенко.
В настоящее время, по его словам, мероприятие завершилось, открыто движение для транспорта.
По словам руководителя столичной полиции, возможных противостояний удалось избежать благодаря разделению марша и альтернативной акции, организованной партией «Демократическая сокира».
В другой акции, проходившей на Софийской площади и организованной Радикальной партией Олега Ляшко, приняло участие около 1,2 тыс. человек. Характер мероприятия был мирным.
«Фактически каких-то серьезных правонарушений и провокаций не произошло», — отметил Крищенко.
Начальник киевского главка полиции добавил, что усиленные полицейские патрули будут продолжать свою работу, так как в целом по городу мероприятия еще продолжаются.
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