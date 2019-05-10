Во Франции сразу три партии от «желтых жилетов» пойдут на выборы в Европарламент

Во Франции на участие в выборах в Европарламент зарегистрировались три политические силы, которые связывают себя с движением «желтых жилетов». Об этом говорится в постановлении Министерства внутренних дел, которое ответственно за избирательный процесс в стране, сообщает Укринформ.

В частности, среди 33 зарегистрированных для участия в общеевропейских выборах во Франции политических партий три связывают себя с движением «желтых жилетов».

Речь идет о партии «Патриоты и желтые жилеты» во главе с действующим депутатом ЕП Флорианом Филиппо (представляет крайнюю националистическую политическую группу «Европа свобод и прямой демократии»); «Желтый альянс», возглавляемой певцом Франсисом Лаланном; а также «Гражданская эволюция», лидером которой является Кристоф Шаленсон.

Согласно данным последних социологических исследований, названные политические силы не смогут преодолеть 5-процентный проходной барьер.

По информации МВД Франции, ввиду регистрации 33 партий в избирательной гонке в стране примут в целом участие 2607 кандидатов. Официальная избирательная кампания во Франции начнется 13 мая.

Франция имеет в действующем составе Европарламента 79 мест из 751-го.

Выборы в Европарламент пройдут в странах ЕС 23-26 мая.