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Прокуратура возобновила дело о выводе из Дельта Банка $50,63 млн

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Прокуратура возобновила дело о выводе из Дельта Банка $50,63 млн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн, сообщается на сайте ФГВФЛ в пятницу.

Согласно сообщению, в ноябре 2012 года один из руководителей Дельта Банка от имени банка подписал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия). По этому договору Дельта Банк предоставил в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах США в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова). Кроме того, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft было предоставлено право самостоятельно списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору.

В дальнейшем Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направил Дельта Банку сообщение о списании средств с этого депозитного счета из-за невыполнения Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму в $50,63 млн. Никаких документов относительно Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета, внутренних распоряжений банка по этим вопросам в Дельта Банке нет, и в его системах учета не отражено.

Бывшему топ-менеджеру Дельта Банка, который непосредственно подписывал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины — растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, за что предусмотрено лишение свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью. Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.

ФГВФЛ на запрос Генеральной прокуратуры Украины провел аналитическое исследование и предоставил соответствующие выводы. Однако, несмотря на все полученные доказательства и установленные факты, а также вопросы, которые необходимо еще исследовать во время досудебного следствия, 13 декабря 2018 года представитель Генеральной прокуратуры Украины закрыл уголовное производство.

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ФГВФЛ и Дельта Банк безотлагательно подали жалобы в Генеральную прокуратуру Украины и следственному судье Печерского районного суда города Киева. Как следствие, при рассмотрении жалобы прокурор Генеральной прокуратуры проинформировал следственного судью, что досудебное расследование в уголовном производстве вновь продолжается.

Согласно сообщению, в настоящее время ФГВФЛ и Дельта Банк планируют ряд мер для активизации расследования факта вывода из банка около $50,63 млн.

Дельта Банк, ФГВФЛ
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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