Минсельхоз США дал прогноз урожая зерновых в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует экспорт зерновых с Украины в 2019/20 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 50,7 млн тонн (+300 тыс. тонн к 2018/19 МГ), говорится в майском отчете на сайте министерства, передает Интерфакс-Украина.
Согласно отчету, USDA прогнозирует повышение производства пшеницы в Украине в 2019/20 МГ благодаря благоприятным погодным условиям до 29 млн тонн (+4 млн тонн к 2018/19 МГ). Экспорт пшеницы составит 19 млн тонн (+2,5 млн тонн).
В то же время, производство кукурузы снизится до 33 млн тонн (-2,8 млн тонн), экспорт — до 27 млн тонн (-2,5 млн тонн).
Производство ячменя в 2019/20 МГ, по прогнозам USDA, составит 9 млн тонн (+1,4 млн тонн), экспорт — 4,5 млн тонн (+300 тыс. тонн).
В целом американское ведомство прогнозирует урожай зерна в Украине на уровне 72,1 млн тонн (+2,6 млн тонн к предыдущему МГ), экспорта — до 50,7 млн тонн.
Как сообщалось, Украина с начала 2018/2019 МГ по состоянию на 10 мая 2019 года экспортировала 43,5 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 25% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ. По данным Минагропрода, экспорт зерновых в 2018/2019 МГ прогнозируемо составит 49 млн тонн.
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