Украинцы стали активнее брать кредиты

В январе — марте 2019 года кредитование физических лиц увеличилось на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«В первом квартале продолжило расти кредитование физических лиц: на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году. Как и раньше, частные банки кредитовали население активно. При этом, масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%», — говорится в сообщении.
В то же время в январе-марте чистые (то есть без учета резервов) гривневые кредиты бизнеса уменьшились на 4,6%, если сравнить с началом года. Это связано с сезонным сокращением портфеля кредитов государственным компаниям и дочерним компаниям международных корпораций, которые в основном погашали взятые ранее кредиты. В годовом же исчислении гривневый корпоративный портфель увеличился на 4,5%.
Доля неработающих кредитов снизилась на 1,1 п.п. до 51,7% благодаря росту портфеля розничных кредитов и проведению значительной финансовой реструктуризации Укрэксимбанком. Качество кредитного портфеля в прошлом квартале улучшалось во всех группах банков, кроме банков с российским капиталом.
Национальный банк сохраняет неизменными ожидания по росту чистого гривневого кредитования физических лиц на уровне более 30% г/г в 2019 году. Учитывая такой рост портфеля, Национальный банк проведет оценивание связанных с этим рисков. На основе полученных результатов будет принято решение о целесообразности введения более жестких стандартов оценки качества таких кредитов банками.
Напомним, что кредитный портфель банков в национальной валюте за 2018 год вырос на 8,1% — до 616 млрд грн. Наиболее активно в прошлом году банки развивали потребительское кредитование. Благодаря этому портфель гривневых кредитов населению за прошлый год вырос на 31,4%, до 135,4 млрд грн, превысив объем портфеля в докризисный период.
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