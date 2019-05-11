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У Зеленского заявили, что вернуть Приватбанк Коломойскому невозможно

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У Зеленского заявили, что вернуть Приватбанк Коломойскому невозможно

Решение суда по признании незаконным национализации Приватбанка выполнить невозможно. Так считает советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

«Суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка. Даже если предположить, что суды высших инстанций это решение поддержат, его невозможно будет исполнить. Нет практического способа совершить полную реституцию Приватбанка и вернуть его предыдущим собственникам», — отметил Данилюк в опубликованном в субботу интервью изданию «Лига.нет».

По его словам, в случае реституции государство забирает свой взнос в размере более 150 млрд гривен, вследствие чего капитал банка сразу уменьшается на эту сумму. «После чего Приват не будет соответствовать требованиям Нацбанка и должен быть выведен с рынка», — сказал экс-министр. «Очевидно, вариант с возвращением невозможен с практической с практической точки зрения.... поэтому выбрали вариант компенсации бывшим собственникам», — отметил министр, добавив, что «окончательное решение — за судами». При этом он подчеркнул важность того, чтобы «как минимум в Верховном суде, где будет приниматься окончательное решение, не было судей с подмоченной репутацией».

По мнению Данилюка, за возможное решение по компенсации прежним собственникам или возврат Приватбанка заплатят налогоплательщики.

Он признал, что в команде Зеленнского «присутствует явный конфликт интересов», поскольку адвокат Андрей Богдан обеспечивает интересы бывших собственников Приватбанка в судах против государства, а Данилюк был министром, который занимался национализацией банка. «В этом вопросе мы были по разные стороны баррикад. Поэтому считаю, что сейчас никто из нас не должен касаться темы Привата и даже теоретически иметь возможность влиять на дальнейшее развитие событий. Должна быть выстроена стена между нами и делом Привата, иначе это подорвет доверие и дискредитирует президента», — подчеркнул он. Более того, добавил Данилюк, президент не должен вникать в историю с Приватбанком. «Он должен думать о будущем, и в этом контексте его должна интересовать реформа судебной системы. Чтобы реформированный суд вынес справедливое решение, которое примет общество», — сказал советник.

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18 апреля Окружной административный суд Киева по иску Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка. На следующий день суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

Правительство в декабре 2016 года по предложению Национального банка приняло решение о национализации банка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.

ПриватБанк, Александр Данилюк, Владимир Зеленский
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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