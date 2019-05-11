Украина возобновила транзит российской нефти в Европу

АО «Укртранснафта» (УТН) возобновило транзит нефти в Европейский союз по магистральному нефтепроводу «Дружба», сообщила пресс-служба компании.
«Это стало возможным, в частности, после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать», — отмечено в сообщении.
По данным оператора нефтетранспортной системы, транзит нефти был возобновлен в 14:35.
Как сообщалось, на фоне нефтяного форс-мажора в Беларуси «Укртранснафта» 25 апреля 2019 года вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» (МН «Дружба»). Перед этим, 19 апреля, концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной (загрязненной органическими хлоридами нефти) российской нефти.
«Гомельтранснефть Дружба» 24 апреля остановило транзит «грязной» российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка «Дружбы» PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.
Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши, был оценен в 5 млн тонн.
30 апреля Беларусь полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной нефти с российского и белорусского участков «Дружбы».
Кондиционная российская нефть по нефтепроводу «Дружба» начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая. Тогда же УТН заявила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС.
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