Украина готова возобновить транзит нефти в ЕС по нефтепроводу «Дружба»

АО «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит нефти в Европейский Союз, сообщила пресс-служба компании в понедельник.
«Сегодня, 6 мая 2019 года, по линии диспетчерской службы АО «Укртранснафта» направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба», — отмечается в пресс-релизе компании.
Как сообщалось, 25 апреля 2019 года в 21:43 «Укртранснафта» вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» (МН «Дружба»). Передж этим, 19 апреля, концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
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