В ближайшие дни в Украине будет сыро, но тепло

В воскресенье, 12 мая, в Украине ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«12 мая в Украине переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью в западных областях местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 11-16°», — отмечается в сообщении.
В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков, только во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°. По области переменная облачность. Без осадков, только во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°.
13 мая в Украине, 14 мая в западных, северных и Винницкой областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°, в западных областях 14 мая 15-20°.
В Киеве и области 13 −14 мая переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.
15 −16 мая в западной части Украины временами грозовые дожди, в северных областях днем 15 мая местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Температура ночью 8-14°, днем 20-26°, в западных областях 14-19°.
В Киеве и области 15-16 мая без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.
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