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«Врагом США» из окружения Зеленского оказался Лещенко

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«Врагом США» из окружения Зеленского оказался Лещенко

Адвокат президента США Рудольф Джулиани, который отменил свою поездку в Украину из-за врагов Дональда Трампа и США в окружении Зеленского, озвучил одно из их имен. Об этом свидетельствует видео его интервью телеканалу Fox News, сообщает Страна.

Рудольф Джулиани сказал, что Владимира Зеленского окружают враги Трампа и даже США, а один из них был признан причастным к оказанию помощи демократам на американских выборах 2016 года. В частности, Джулиани отметил, что одним из очень активных противников президента Трампа и сторонников Хиллари Клинтон являлся нардеп Сергей Лещенко.

«Он (Лещенко — прим. ред.) уже был признан виновным в отношении наших выборов 2016 года. При этих обстоятельствах встреча была бы малоэффективной и могла оказаться в руках тех, кто захотел бы исказить ее суть», — сказал Рудольф Джулиани.

Также адвокат Трампа утверждает, что его цель состояла в том, чтобы поделиться информацией, чтобы помочь расследованию об украинских чиновниках, помогавших Клинтон на президентских выборах в США.

«Это расследование может выявить некоторых людей, которые инициировали и распространяли утверждения, которые были признаны ложным в результате двух расследований ФБР. Этот ложный заряд не возник из воздуха. Если этот заряд не возник в Украине, есть доказательства, что подтолкнули к жизни его именно там, и подтолкнули незаконными средствами», — заявил он.

Сам нардеп полагает, что высказывания Рудольфа Джулиани обусловлены тем, что он понял, что его систематически обманывал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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Думаю, все проще — Джулиани понял, что Луценко его систематически обманывал. Луценко: 1) врет, что дело Буризмы закрыли из-за Байдена — а его закрывал сам Луценко; 2) врет, что черная бухгалтерия сфальсифицирована — а есть экспертизы, что нет; 3) врет о том, что меня и Сытника осудили за вмешательство в выборы — а это был админсуд по иску Розенблата, и решение не вступило в законную силу", — написал Сергей Лещенко в Facebook.

Сергей Лещенко, Рудольф Джулиани, вмешательство в выборы
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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