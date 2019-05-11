«Врагом США» из окружения Зеленского оказался Лещенко

Адвокат президента США Рудольф Джулиани, который отменил свою поездку в Украину из-за врагов Дональда Трампа и США в окружении Зеленского, озвучил одно из их имен. Об этом свидетельствует видео его интервью телеканалу Fox News, сообщает Страна.
Рудольф Джулиани сказал, что Владимира Зеленского окружают враги Трампа и даже США, а один из них был признан причастным к оказанию помощи демократам на американских выборах 2016 года. В частности, Джулиани отметил, что одним из очень активных противников президента Трампа и сторонников Хиллари Клинтон являлся нардеп Сергей Лещенко.
«Он (Лещенко — прим. ред.) уже был признан виновным в отношении наших выборов 2016 года. При этих обстоятельствах встреча была бы малоэффективной и могла оказаться в руках тех, кто захотел бы исказить ее суть», — сказал Рудольф Джулиани.
Также адвокат Трампа утверждает, что его цель состояла в том, чтобы поделиться информацией, чтобы помочь расследованию об украинских чиновниках, помогавших Клинтон на президентских выборах в США.
«Это расследование может выявить некоторых людей, которые инициировали и распространяли утверждения, которые были признаны ложным в результате двух расследований ФБР. Этот ложный заряд не возник из воздуха. Если этот заряд не возник в Украине, есть доказательства, что подтолкнули к жизни его именно там, и подтолкнули незаконными средствами», — заявил он.
Сам нардеп полагает, что высказывания Рудольфа Джулиани обусловлены тем, что он понял, что его систематически обманывал генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Думаю, все проще — Джулиани понял, что Луценко его систематически обманывал. Луценко: 1) врет, что дело Буризмы закрыли из-за Байдена — а его закрывал сам Луценко; 2) врет, что черная бухгалтерия сфальсифицирована — а есть экспертизы, что нет; 3) врет о том, что меня и Сытника осудили за вмешательство в выборы — а это был админсуд по иску Розенблата, и решение не вступило в законную силу", — написал Сергей Лещенко в Facebook.
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