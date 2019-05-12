Прощание с журналистом Доренко отменили – тело направят на дополнительную экспертизу

Во второй судебный морг Москвы в ночь на 12 апреля поступил документ, согласно которому тело журналиста Сергея Доренко будет направлено на повторную судебно-медицинскую экспертизу. Об этом говорится на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Прощание с Доренко, уточняется в сообщение, в связи этим сегодня, 12 мая, не состоится. Оно должно было пройти на Троекуровском кладбище, однако выдавать тело журналиста его жене Юлии полиция запретила.

Ранее повторно проверить причины смерти журналиста сотрудников правоохранительных органов попросила дочь Доренко Екатерина. Вдова журналиста, по ее мнению, — «заинтересованное лицо» в смерти Доренко. «Я прошу не сжигать его (тело Сергея Доренко — Ред.), а провести тест ДНК, чтобы выявить, отчего он умер. Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты», — уточняла она в беседе с российскими журналистами.

Юлия — вторая жена Доренко. От первой супруги у него было трое детей.