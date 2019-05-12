Порошенко дал орден скандальному застройщику

Президент Петр Порошенко наградил орденом «За заслуги» I степени экс-нардепа от Партии регионов, скандального застройщика Игоря Лысова. На это обратил внимание бывший журналист и кандидат в президенты Дмитрий Гнап в Facebook.
Соответствующий указ от 4 мая размещен на сайте президента. Отмечается, что Лысов и другие награждены «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».
«Лысов — бывший нардеп от Партии регионов двух созывов. Скандальный застройщик. В 2009 году стал известным из-за того, что его пасынок с ножом напал на водителя поливочной машины в Киеве. Пасынок гонял ночью по городу на джипе и коммунальный транспорт ему очень мешал. Дело пасынка, ожидаемо, замяли», — пишет Гнап.
По его словам, после этого Лысов просил разрешения построить храм в Киеве.
«Жители Голосеевского района на общественных слушаниях позволили с условием, чтобы храм был Украинской автокефальной церкви (УАПЦ). Лысов пообещал. А, когда храм построили, Лысов передал его Московскому патриархату», — отмечает бывший журналист.
Он также напоминает, что в 2015 году Генпрокуратура возбудила дело из-за масштабной строительной аферы застройщика «Лико-Град», владельцем которой является Лысов.
«Юрий Луценко, чем завершилась дело? Лысова наказали орденом?», — пишет Гнап.
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