Климкин отправился в Брюссель на десятилетие Восточного партнерства

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться 13-14 мая в Брюсселе, где примет участие в ряде мероприятий по случаю десятой годовщины внешнеполитической инициативы ЕС «Восточное партнерство». Об этом сообщает МИД Украины.

«13 мая Павел Климкин примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерики Могерини», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что мероприятия к десятой годовщине Восточного партнерства (ВП) будут включать также конференцию высокого уровня с участием глав государств и правительств, ужин от имени президента Европейского совета Дональда Туска для лидеров стран ВП, а также встречу министров иностранных дел стран ВП с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по приглашению комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана.

Во время мероприятий будут обсуждены достижения в рамках ВП за 10 лет, вызовы, которые стоят перед странами региона, а также будет начата дискуссия отностельно приоритетных направлений развития инициативы после 2020 года, отметили в МИД.

Восточное партнерство — внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза: Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Инициатива формально основана на Пражском учредительном саммите Восточного партнерства 7 мая 2009 года.