Лидер французской партии выступил против приема Украины в НАТО

Жан-Люк Меланшон, глава партии «Непокоренная Франции», в преддверии выборов в Европарламент призвал изменить политику НАТО и ЕС по отношению к России. Об этом пишет Figaro.
Выступая перед сторонниками, он в том числе заявил, что в интересах избирателей проголосовать за депутатов, которые не будут участвовать в «антироссийской истерии, бушующей в Европарламенте». Меланшон, в частности, раскритиковал идею вступления в НАТО Грузии и Украины и отметил, что Европа не заинтересована в усилении напряжения в отношениях с Россией.
Выборы в Европейский парламент пройдут 23–26 мая, депутатов изберут на пять лет. Парламент и Совет ЕС принимают законы Европейского союза. Изначально планировалось, что в выборах не примет участие Великобритания, однако английским депутатам придется участвовать из-за очередного переноса сроков Brexit.
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Эти кремлёвские тролли уже забыли последствия такой позиции ещё перед Второй Мировой, что и привело к захвату Франции гитлером, а теперь новому диферамбы поют те, кто и войны не знал никогда в своём тазике Оливье, их бы на Донбасс, тогда бы заквакали по иному.