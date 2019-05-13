В Украине отменены возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Взрослые любого возраста сейчас тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что это предусмотрено приказом Минздрава № 958 от 23 апреля 2019 года.

До этого, как напомнили в министерстве, бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты). Впрочем, количество больных корью среди взрослого населения постоянно возрастает, констатировали в Минздраве.

Отныне бесплатно прививаться от кори смогут взрослые любого возраста, которые:

— контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);

— не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;

— по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

Взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета, подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось, в Украине с начала года по состоянию на 6 мая корью заболело 45 147 человек — 21 121 взрослый и 24 026 детей. От осложнений кори умерли 17 человек.