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Китай повышает пошлины на товары из США на $60 млрд

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Китай повышает пошлины на товары из США на $60 млрд

Власти Китая объявили о введении повышенных пошлин на ряд категорий товаров из США. В соответствии с решением Комиссии Государственного совета по таможенным пошлинам, с 1 июня 2019 года ставки пошлин на ряд ввозимых из США товаров общей стоимостью $60 млрд будут повышены и составят в итоге от 10% до 25%.

В сообщении Минфина КНР решение о повышении пошлин названо ответом на аналогичный шаг властей США, повысивших пошлины на импортируемые из Китая товары общей стоимостью $200 млрд.

Минфин КНР указал, что действия США нарушают достигнутую договоренность разрешения торговых разногласий путем консультаций, наносят ущерб интересам обеих сторон и не отвечают ожиданиям международного сообщества.

«Принятие Китаем мер по увеличению пошлин является ответом на односторонние действия США и торговый протекционизм. Китайская сторона надеется, что США вернутся на правильный путь двусторонних экономических и торговых консультаций и будут работать вместе с Китаем, чтобы двигаться навстречу друг другу и стремиться к достижению взаимовыгодного соглашения на основе взаимного уважения», — подчеркивается в сообщении Минфина КНР.

Ранее в понедельник, 13 мая, президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю ужесточением ранее принятых мер и посоветовал Пекину отказаться от попыток нанести ответный удар и поскорее заключить сделку.

«Китаю не стоит мстить — будет только хуже! Я открыто говорю президенту Си и всем моим многочисленным друзьям в Китае, что Китаю будет очень плохо, если вы не заключите сделку», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

Президент США выразил уверенность в том, что дальнейшее ужесточение санкций вынудит работающие в Китае компании перебраться во Вьетнам и другие страны, на которые американские санкции не распространяются.

«Очень плохо для Китая, очень хорошо для США», — добавил Трамп.

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Ранее стало известно, что 10 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.

В июле 2018 года Трамп говорил, что в случае необходимости готов обложить пошлинами практически весь импорт из Китая на общую суму около $500 млрд.

США, Китай, торговая война
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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