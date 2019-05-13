Китай повышает пошлины на товары из США на $60 млрд

Власти Китая объявили о введении повышенных пошлин на ряд категорий товаров из США. В соответствии с решением Комиссии Государственного совета по таможенным пошлинам, с 1 июня 2019 года ставки пошлин на ряд ввозимых из США товаров общей стоимостью $60 млрд будут повышены и составят в итоге от 10% до 25%.
В сообщении Минфина КНР решение о повышении пошлин названо ответом на аналогичный шаг властей США, повысивших пошлины на импортируемые из Китая товары общей стоимостью $200 млрд.
Минфин КНР указал, что действия США нарушают достигнутую договоренность разрешения торговых разногласий путем консультаций, наносят ущерб интересам обеих сторон и не отвечают ожиданиям международного сообщества.
«Принятие Китаем мер по увеличению пошлин является ответом на односторонние действия США и торговый протекционизм. Китайская сторона надеется, что США вернутся на правильный путь двусторонних экономических и торговых консультаций и будут работать вместе с Китаем, чтобы двигаться навстречу друг другу и стремиться к достижению взаимовыгодного соглашения на основе взаимного уважения», — подчеркивается в сообщении Минфина КНР.
Ранее в понедельник, 13 мая, президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю ужесточением ранее принятых мер и посоветовал Пекину отказаться от попыток нанести ответный удар и поскорее заключить сделку.
«Китаю не стоит мстить — будет только хуже! Я открыто говорю президенту Си и всем моим многочисленным друзьям в Китае, что Китаю будет очень плохо, если вы не заключите сделку», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.
Президент США выразил уверенность в том, что дальнейшее ужесточение санкций вынудит работающие в Китае компании перебраться во Вьетнам и другие страны, на которые американские санкции не распространяются.
«Очень плохо для Китая, очень хорошо для США», — добавил Трамп.
Ранее стало известно, что 10 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
В июле 2018 года Трамп говорил, что в случае необходимости готов обложить пошлинами практически весь импорт из Китая на общую суму около $500 млрд.
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