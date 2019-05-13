Порошенко обещает не затягивать инаугурацию Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко заинтересован в как можно скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.

«Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка как можно скорейшего вступления господина Зеленского в должность», — сказал Порошенко журналистам в понедельник в Брюсселе, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о возможном роспуске Рады и досрочных парламентских выборах, Порошенко отметил, что «все должно быть в соответствии с конституционной и законодательной процедурой».

Он подчеркнул, что парламент должен найти решение, которое бы устроило всех и «обеспечило защиту демократии и конституционного процесса».