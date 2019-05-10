У Порошенко ответили Зеленскому на «номер в египетском отеле»

Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и позиции высшего законодательного органа и согласен на любую дату инаугурации Владимира Зеленского, но до тех пор остается действующим главой государства и выполняет свои обязанности в соответствии с Конституцией. Об этом заявили в Администрации президента.
«Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти — это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно с европейскими традициями, так как это принято в демократических странах», — сообщают в АП.
Отмечается, что Порошенко подтверждает свое приглашение Зеленскому, озвученное еще 30 апреля — не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности.
«Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации. В то же время считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом», — добавили в Администрации президента.
Напомним, сегодня новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
По его словам, пока депутаты переживают за свои мандаты, Порошенко назначает судей Верховного суда, предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии и выполняет другие функции.
Он сравнил действующего президента с туристом в египетском отеле, который «тянет полотенца, тапочки и тянет все подряд со шведского стола».
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