Украина на одном из последних мест в рейтинге прав ЛГБТ в Европе

В рейтинге ILGA-Europe, который ежегодно публикует достижения европейских стран в сфере обеспечения равенства ЛГБТ-сообществ, Украина оказалась на 35 из 49 мест. Об этом говорится в результатах рейтинга Rainbow Europe.
По итогам, Украина стала 35-й, получив 21,52%. При этом, Италия опередила Украину на 0,01% и занимает 34 место.
Среди соседних стран Украину опередили лишь Венгрия (41%) и Словакия (30%).
В первую тройку попала Мальта, Бельгия, Люксембург, а на последних местах Армения — 47, Турция — 48, Азербайджан — 49.
Оценка обеспечения странами защиты прав и равенства ЛГБТ-сообществ опирается на ряд потребностей, разделенных на 6 групп, и колеблется от 0% до 100%.
В группу критериев, на основе которых заключался рейтинг, вошли: равенство и недискриминация, семья, преступления на почве ненависти и разжигание ненависти, правовое признание пола и телесной неприкосновенности, гражданское общество, убежище.
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